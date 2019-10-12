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В Чернигове 9 школьников попали в больницу из-за распыления слезоточивого газа

Из школы эвакуировали 771 ребенка.

В Чернигове 9 школьников попали в больницу из-за распыления слезоточивого газа
Фото: Александр Рудоманов

В Чернигове девять детей попали в больницу из-за распыления газа из баллончика в школе №21 во время уроков. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Инцидент произошел в пятницу, 11 октября.

Двое учеников 2008 года рождения нашли газовый баллончик у школы. Они применили его в школьном туалете.

"Газ быстро разошелся по школе. Это привело к тому, что 771 ребенка, находившегося на учебе, пришлось эвакуировать. Из них девять вынуждены были обратиться за помощью к врачам. По состоянию на утро 12 октября в больнице остаются четверо школьников", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии была внесена в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по части 1 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Законодательство предусматривает за такое правонарушение штраф до 17 тысяч гривен, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее в черкасской школе госпитализировали 20 детей из-за распыления слезоточивого газа.

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