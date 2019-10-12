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В Киеве ночью "минировали" мост Патона

О взрывчатке сообщил 30-летний киевлянин, ему грозит до шести лет тюрьмы.

В Киеве ночью "минировали" мост Патона
Фото: obozrevatel.com

Полицейские задержали мужчину, который сообщил о заминировании моста Патона в Киеве. Об этом сообщили в МВД.

"Ночью в полицию поступило сообщение о заминировании моста в столице. По адресу выехали взрывотехники, кинологи со служебными собаками, следственно-оперативная группа, "скорая" и спасатели. Специалисты тщательно обследовали объект и не нашли никаких взрывчатых веществ или предметов ", - рассказали правоохранители.

"Минера" задержали в его квартире.

Фото: https://mvs.gov.ua

"Фигурант был пьян, когда сообщил ложную информацию о заминировании. Это - 30-летний местный житель. Ранее проблем с законом у него не было", - говорится в сообщении.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, ранее "минера" торгового центра в Харькове приговорили к 3 годам тюрьмы. Мужчина также сообщил о взрывчатке, когда был пьян.

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