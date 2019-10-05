Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина
"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
ГБР сообщило о подозрении Пашинскому (обновлено)
ГБР сообщило о подозрении Пашинскому (обновлено)
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

"Минера" торгового центра в Харькове приговорили к 3 годам тюрьмы

Мужчина сообщил о взрывчатке, когда был пьян.

"Минера" торгового центра в Харькове приговорили к 3 годам тюрьмы
Фото: 24 Канал

Дергачевский районный суд Харьковской области приговорил 46-летнего местного жителя к трем годам тюрьмы за ложное сообщение о подготовке взрыва. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"До 2,5 лет заключения, назначенных судом за ложное сообщение о заминировании, присоединили полгода частично неотбытого наказания за ранее совершенные преступления", - говорится в сообщении.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Инцидент с минированием произошел в мае этого года. Пьяный мужчина сообщил о взрывчатке в торговом центре в Харькове.

Работу ТЦ вынужденно остановили. Территорию обследовали сотрудники взрывотехнической службы. Однако никаких взрывных устройств, веществ или похожих на них предметов специалисты не обнаружили.

Злоумышленника разоблачили через несколько недель после происшествия.

Напомним, 13-летний подросток "заминировал" школу во Львовской области. Восьмиклассник заявил полиции, что пошутил и жалеет о содеянном.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также