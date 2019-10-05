"Минера" торгового центра в Харькове приговорили к 3 годам тюрьмы

Мужчина сообщил о взрывчатке, когда был пьян.

Дергачевский районный суд Харьковской области приговорил 46-летнего местного жителя к трем годам тюрьмы за ложное сообщение о подготовке взрыва. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

"До 2,5 лет заключения, назначенных судом за ложное сообщение о заминировании, присоединили полгода частично неотбытого наказания за ранее совершенные преступления", - говорится в сообщении.

Приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Инцидент с минированием произошел в мае этого года. Пьяный мужчина сообщил о взрывчатке в торговом центре в Харькове.

Работу ТЦ вынужденно остановили. Территорию обследовали сотрудники взрывотехнической службы. Однако никаких взрывных устройств, веществ или похожих на них предметов специалисты не обнаружили.

Злоумышленника разоблачили через несколько недель после происшествия.

Напомним, 13-летний подросток "заминировал" школу во Львовской области. Восьмиклассник заявил полиции, что пошутил и жалеет о содеянном.