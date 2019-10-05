Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
Нестор Шуфрич: "У нас никому не запрещено ездить в РФ и встречаться с кем бы-то ни было"
"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина
"Схемы" нашли у Ермака бизнес-связи с однокурсником Путина
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
ГБР сообщило о подозрении Пашинскому (обновлено)
ГБР сообщило о подозрении Пашинскому (обновлено)
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
У задержанного врача Института Шалимова нашли миллион долларов наличными
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Костополе сожгли автомобиль депутата Ровенского облсовета

Зажигательную смесь бросили во двор его дома.

В Костополе сожгли автомобиль депутата Ровенского облсовета
В Костополе сожгли автомобиль депутата Ровенского облсовета
Фото: https://rv.npu.gov.ua

В Костополе сожгли автомобиль депутата Ровенского областного совета. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Местное издание Rivnepost пишет, что речь идет о 58-летнем депутате облсовета Василии Клёпе. Он владеет деревообрабатывающими предприятиями.

Сообщение о пожаре поступило к полиции в ночь на 4 октября.

"На месте пожара спасатели обнаружили полностью охваченный огнем автомобиль. Существовала угроза распространения огня на расположенный в четырех метрах жилой дом", - говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали за 10 минут.

Жертв и пострадавших нет. Дом удалось спасти. Владелец авто во время пожара находился в доме один.

Автомобиль "Mercedes-Benz G63" сгорел полностью.

Фото: https://rv.npu.gov.ua

С места происшествия полицейские изъяли полимерные остатки емкости с характерным запахом горюче-смазочных материалов и металлический файер.

Сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в центре Киева сгорел автомобиль невестки экс-главы НБУ Гонтаревой.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также