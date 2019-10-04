Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
ГлавнаяОбществоВойна

Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе​

Речь идет о пересечении линии разграничения физическими лицами.

Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения линии разграничения на Донбассе​
Фото: Макс Требухов

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда инициирует отсрочку введения нового порядка пересечения физическими лицами линии разграничения на Донбассе.

Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

"Сейчас в центре внимания нашей команды вопрос по постановлению №815 (от 17 июля). Речь идет о пересечении линии разграничения физическими лицами. У нас сложилась коллизия, когда понятная мотивация защиты прав ребенка обернулась существенными осложнениями для граждан Украины", - отметила Коляда.

Согласно постановлению, с 29 октября родители могут пересекать пункт пропуска с детьми при наличии ID карты, а дети, не достигшие 14 лет, должны иметь загранпаспорт. По мнению министра, это грозит существенными осложнениями для семей с детьми, особенно во время осенних каникул, так как оформление документов занимает до 30 дней и стоит около 700 гривен.

"В связи с этим я буду инициировать отсрочку введения в действие этой нормы с одновременным упрощением механизма оформления документов для детей с временно оккупированных территорий", - написала Коляда.

Она также сообщила, что уже обсудила этот вопрос с гоавой  Миграционной службы Максимом Соколюком и министром внутренних дел Арсеном Аваковым и направляет официальное письмо Авакову с инициативой отсрочить вступление в силу этой нормы.

Напомним, с 1 сентября пункты пропуска на Донбассе перешли на "осенний" режим.

В июле Кабмин упростил для населения перевозку товаров через линию разграничения.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также