«Президент заметно нервничал»
«Президент заметно нервничал»
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Глава комитета по финансам предложил запретить ФОПам предоставлять услуги
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Один из ведущих врачей института Шалимова задержан за вымогательство
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Новым секретарем СНБО стал Алексей Данилов
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Александр Данилюк: "Катализатором выступила ситуация вокруг "Приватбанка"
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Данилюк заявил, что у Богдана конфликт интересов и он должен уволиться
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
Разумков попросил депутатов не есть и не "удовлетворять физиологические нужды" в зале
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
"Формула Штайнмайера" принята. Украине приготовиться к поражению
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
Возле Львова из-за крушения самолета Ан-12 погибло пять человек (Обновлено)
ГлавнаяОбществоЖизнь

ГАСИ остановила строительство на двух резонансных объектах Киева и Одессы

В отношении подрядчика и проектировщика составлены протоколы.

ГАСИ остановила строительство на двух резонансных объектах Киева и Одессы
Фото: kremenchug.ua

Госархстройинспекция остановила строительство на резонансном объекте на Платоновском переулке в Киеве, а также аннулировала разрешение на выполнение строительных работ на 13-той станции Большого Фонтана в Одессе.

Об этом сообщается на сайте ГАСИ.

"Кадровые изменения, которые сейчас происходят в структурных подразделениях Госархстройинспекции, нацелены не только на упорядочение разрешительных процедур, но и на остановку строительного беспредела в населенных пунктах. Поэтому смена руководства в некоторых территориальных органах ГАСИ уже сдвинула с места вопрос по ряду скандальных объектов строительства, на которые неоднократно обращала внимание общественность. Активисты били тревогу, однако получали от органа государственного архитектурного строительного контроля только отписки - о невозможности найти застройщика, недопущении должностных лиц на объект и т.д. ", - отметил и.о. главы ГАСИ Александр Строкач.

По его словам, сегодня ситуацию удалось изменить. По результатам внеплановой проверки Департамент ГАСИ в г. Киеве выдал предписание о приостановлении строительных работ на известной кевлянам стройплощадке в Платоновском переулке Соломенского района. Кроме того, Госархстройинспекцией аннулировано разрешение на резонансное строительство жилого комплекса на 13-ой станции Большого Фонтана в Одессе.

Так, во время проверки стройплощадки в Платоновском переулке инспектором Госархстройинспекции были выявлены нарушения в организации строительных работ и в разработке проектной документации. В частности, в проекте на строительство не обеспечена возможность проезда пожарных машин к жилому дому и доступ пожарных с автолестниц и автоподъемников в любую квартиру или помещение. А это, в свою очередь, - серьезные риски для будущих жителей и людей, находящихся в соседних зданиях.

Поэтому в отношении подрядчика и проектировщика составлены протоколы о правонарушениях в сфере градостроительной деятельности, выданы предписания об устранении нарушений. Предписанием главного инспектора строительного надзора от 2 октября 2019 строительные работы на объекте остановлены. Сейчас принимаются меры по привлечению субъектов градостроительства к установленной законодательством ответственности.

По строительству жилого комплекса на 13-ой станции Большого Фонтана в Одессе. Местный орган градостроения и архитектуры сообщил, что не выдавал градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка. Это стало основанием для аннулирования Госархстройинспекцией разрешения на выполнение строительных работ по указанному адресу.

"Сегодня осуществляется решительная перезагрузка Госархстройинспекции - как кадровая, так и в подходах к выполнению своих функций по надзору и контролю. Поэтому Госархстройинспекция сосредоточится на принятии реальных мер по недопущению незаконных застроек по всей Украине", - подытожил Строкач.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также