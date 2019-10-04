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С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий

Боевики 23 раза открывали огонь по позициям ВСУ.

С начала суток на Донбассе ранен один военнослужащий
Фото: Макс Левин

С начала суток российско-оккупационные войска 23 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, применяя запрещенные минометы калибра 82 мм, а также из вооружение БМП, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Кроме того, в нарушение Минские соглашения, противник открыл огонь из автоматического гранатомета по участку разведения сил и средств в районе населенного пункта Богдановка. Во время этого обстрела получил ранение один военнослужащий Объединенных сил", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 15 обстрелов, в районе ответственности группировки "Север" - восемь

Напомним, за

минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 41 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего погиб один украинский военный.

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