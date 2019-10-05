Фото: https://hk.npu.gov.ua

Фото: https://hk.npu.gov.ua

Фото: https://hk.npu.gov.ua

В Харькове произошла ДТП с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. Об этом сообщили в Нацполиции области.

Авария случилась около 21:20 в пятницу, 4 октября, на улице Шевченко.

"Предварительно установлено, что 21-летний водитель легковушки "Nissan" при переезде перекрестка не пропустил автомобиль скорой помощи, который двигался с включенными проблесковыми маячками", - говорится в сообщении.

В результате аварии травмы получили 61-летний водитель, 57-летняя фельдшер и 43-летняя санитар "скорой". После оказания медицинской помощи всех пострадавших отпустили домой.

Информацию о происшествии зарегистрировали в Киевском отделе полиции. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, на Волыни в ДТП с участием "скорой" погиб пациент.