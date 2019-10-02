Харьковский аэропорт стал миллионником

10 лет назад пассажиропоток составлял менее 200 тыс. человек в год.

В среду, 2 октября, международный аэропорт "Харьков" впервые в своей истории стал миллионником. Миллионным пассажиром стал 25-летний Даниэль Червоный, который прилетел с родителями рейсом Стамбул-Харьков авиакомпании Turkish Airlines.

Об этом сообщается на сайте аэропорта.

О том, что парень стал миллионным пассажиром, семья узнала ещё на борту самолёта - экипаж объявил об этом по громкой связи. А уже у трапа миллионного пассажира встретила команда аэропорта и авиакомпании с цветами и подарками.

Также семья Даниэля получила от Turkish Airlines получила сертификат на бесплатные билеты для трёх человек по любому направлению в обе стороны, а от аэропорта - право на бесплатное обслуживание в VIP-терминале, а также сертификат на 50 тыс. гривен.

"10 лет назад, в 2009 году, когда в аэропорту функционировал только старый терминал, а пассажиропоток составлял менее 200 тыс. человек в год, мы едва могли представить, что пересечём отметку 1 мнл пассажиров. Эта цель нам казалась очень далекой. Но сегодня она наконец достигнута. И это не предел для нас. Мы благодарны тем пассажирам, которые выбирали аэропорт «Харьков» в течение этих лет", - отметил генеральный директор компании-оператора аэропорта "Нью Системс АМ"Владимир Васильченко.

Напомним, в декабре 2017 года аэропорт "Львов" впервые с 1991 года принял миллион пассажиров. Ранее такие объемы пассажиропотока также часто были у аэропортов Донецка и Симферополя. Сейчас первый полностью разрушен, а второй неподконтролен Украине в связи с аннексией Крыма Россией и официально считается неработающим.

В сентябре 2018 года аэропорт "Одесса" принял миллионного пассажира на полтора месяца раньше, чем в 2017 году.

А в декабре прошлого года в "Борисполе" приземлился самолет с 20-миллионным украинским пассажиром в 2018 году. Им стал семилетний Дмитрий.