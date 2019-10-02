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В Калуше неизвестные бросили во двор местного жителя две гранаты

В результате взрыва гранат никто не пострадал.

В Калуше неизвестные бросили во двор местного жителя две гранаты, в результате их взрыва никто не пострадал. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Ивано-Франковско области. 

«Сегодня, 2 октября, около 3:40 минут в полицию Калушского района поступило сообщение от владельца дома, 50-летнего жителя города Калуша. Мужчина указал, что на территории его хозяйства взорвался неизвестный предмет», - сказано в сообщении.

В результате взрыва поврежден фасад дома.

Фото: if.npu.gov

Полицейские установили, что во дворе, вероятно, взорвались две гранаты РГД 5. Их обломки отправили на экспертизу.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и людей, причастных к этому преступлению.

Напомним, в июле 2019 года в Никополе Днепропетровской области мужчина бросил гранату под автомобиль предпринимателя, в результате взрыва пострадали два человека. Пострадавшие были госпитализированы с множественными осколочными ранениями.

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