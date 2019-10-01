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Крымскотатарский активист Нариман Мемедеминов сегодня выступит с последним словом в российском суде

Ему грозит 6 лет якобы за призывы к террористической деятельности.

Фото: Крымская Солидарность

Сегодня, 1 октября Крымскотатарский активист Нариман Мемедеминов выступит с последним словом в российском суде, его намерены посадить на 6 лет якобы за призывы к террористической деятельности. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Крымскотатарского блогера, активиста и медиакоординатора движения “Крымская Солидарность” Наримана Мемедеминова арестовали 22 марта 2018 года, после обыска проведенного у него дома. Российские спецслужбы обвиняют Мемедеминова в Публичных призывах к террористической деятельности через интернет (ч.2 ст.205.2 УК РФ). По версии следствия Нариман Мемедеминов распространял эти призывы в своем видеоблоге Youtube, который он вел с 2013 по 2015 годы.

Фото: Крымская Солидарность

В качестве доказательств следователи приводят 2 видеорепортажа с мероприятий партии Хизб ут-Тахрир - официально действующей в Украине. Следствие по делу Наримана Мемедеминова длилось полтора года.

Напомним, 27 сентября прокурор Алейксей Айдинов запросил для Наримана Мемедеминова 6 лет лишения свободы с запретом заниматься администрированием интернет-ресурсов на 5 лет.

«Этому государству пора уже отойти от шаблонных формулировок и забыть про Советский Союз. Он уже давно закончился. Хватит уже сажать людей просто за то, что кому-то что-то показалось», – заявил в российском суде Мемедеминов.

Эбазер Пинхас , Крым
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