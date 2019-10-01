Служба безопасности Украины задержала киевского адвоката, который пытался продать за 130 тысяч долларов квартиру на Банковой улице недалеко от Офиса президента. Помещение принадлежит государству, находится на балансе Государственного управления делами и с 2003 года находится в аренде у общественной организации "Союз женщин Украины".
Об этом говорится на сайтах СБУ и прокуратуры Киева.
По данным следствия, задержанный на основании поддельных документов перерегистрировал права собственности на офис. Для этого были использованы анкетные данные женщины, умершей в 2002 году. После этого он выставил квартиру на продажу за 130 тысяч долларов (примерно 3,2 млн гривен по нынешнему курсу). Реальная стоимость объекта намного выше - около 5 миллионов гривен.
Во время подписания договора купли-продажи адвоката задержали.
На помещение наложен арест, начата работа по возвращению недвижимости в госсобственность.
Судя по фотографиям, спорная квартира находится в доме №3, там же зарегистрировано ОО "Союз женщин Украины".