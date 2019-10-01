Танец на арбузной корке
Танец на арбузной корке
В Норвегии заметили российский спецназ, - СМИ
В Норвегии заметили российский спецназ, - СМИ
Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Bloomberg: старшая дочь Путина участвует в обсуждениях редактирования ДНК человека
Зеленский принял отставку Данилюка
Зеленский принял отставку Данилюка
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Вокруг Зеленского возник скандал из-за формата его посещения Бабьего Яра
Франц Кафка в исполнении Приватбанка
Франц Кафка в исполнении Приватбанка
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
​В Харькове пожилая женщина погибла, пытаясь спуститься со второго этажа по простыням
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
От Трампа ушёл не Волкер, от Трампа ушло ЦРУ
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
Елизавета Ясько: "Отказываться от общения с россиянами – неправильно"
ГлавнаяОбществоЖизнь

Комитет по экологии порекомендовал Раде увеличить расходы на охрану окружающей среды в 2020 году

Нардепы комитета хотят дополнительно 14,6 млрд гривен на следующий год.

Комитет по экологии порекомендовал Раде увеличить расходы на охрану окружающей среды в 2020 году
Фото: rada.gov.ua

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования порекомендовал комитету Рады по вопросам бюджета увеличить на 14,593 млрд гривен расходы на экологию в 2020 году. Об этом сообщает пресс-центр Верховной Рады.

"Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение рекомендовать комитету по вопросам бюджета и Кабинета Министров при разработке проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год увеличить расходы на 14,593 млрд гривен от предложенных правительством", - сказано в сообщении ВР.

Депутаты хотят увеличить расходы Минэкоэнерго, в частности на программы "Прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и госзаказам в сфере природоохранной деятельности, финансовая поддержка подготовки научных кадров", а также на "Сохранение природно-заповедного фонда", "Осуществление природоохранных мероприятий".

Также во время заседания нардепы решили увеличить расходы на нужды Госслужбы геологии и недр, Государственной природоохранной службы, Госагентства водных и лесных ресурсов, Госагентства по управлению зоной отчуждения, Госслужбы по ЧС и Минрегиона.

Напомним, в августе Кабинет министров ликвидировал Государственную экологическую инспекцию и создал вместо нее Государственную природоохранную службу. Это сделали с целью улучшения системы надзора за экологическими правонарушениями.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также