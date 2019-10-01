Комитет по экологии порекомендовал Раде увеличить расходы на охрану окружающей среды в 2020 году

Комитет Верховной Рады по вопросам экологической политики и природопользования порекомендовал комитету Рады по вопросам бюджета увеличить на 14,593 млрд гривен расходы на экологию в 2020 году. Об этом сообщает пресс-центр Верховной Рады.

"Комитет по вопросам экологической политики и природопользования принял решение рекомендовать комитету по вопросам бюджета и Кабинета Министров при разработке проекта Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2020 год увеличить расходы на 14,593 млрд гривен от предложенных правительством", - сказано в сообщении ВР.

Депутаты хотят увеличить расходы Минэкоэнерго, в частности на программы "Прикладные научные и научно-технические разработки, выполнение работ по государственным целевым программам и госзаказам в сфере природоохранной деятельности, финансовая поддержка подготовки научных кадров", а также на "Сохранение природно-заповедного фонда", "Осуществление природоохранных мероприятий".

Также во время заседания нардепы решили увеличить расходы на нужды Госслужбы геологии и недр, Государственной природоохранной службы, Госагентства водных и лесных ресурсов, Госагентства по управлению зоной отчуждения, Госслужбы по ЧС и Минрегиона.

Напомним, в августе Кабинет министров ликвидировал Государственную экологическую инспекцию и создал вместо нее Государственную природоохранную службу. Это сделали с целью улучшения системы надзора за экологическими правонарушениями.