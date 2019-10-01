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На железнодорожном вокзале в Киеве открыли зал ожидания для военных

Новый зал был переоборудован из депутатской комнаты.

Фото: Александр Рудоманов

На Центральном железнодорожном вокзале станции Киев-Пассажирский заработал зал ожидания для военнослужащих, который был переоборудован из депутатской комнаты.

Об этом сообщил корреспондент LB.ua.

В этом зале могут отдыхать военнослужащие (участники боевых действий на Донбассе) при наличии удостоверения, документа, удостоверяющего личность и билета на поезд (кроме пригородного сообщения).

Зал расположен на первом этаже здания Центрального вокзала (с западной стороны). Он работает круглосуточно.

Фото: Александр Рудоманов

В зале оборудованы комната-столовая, буфет, санитарные комнаты, душ, камеры хранения и т.п.Также здесь есть мягкие диваны, кресла, телевизор, холодильник, библиотека, розетки для зарядки мобильных устройств, доступ к интернету.

Во время ожидания военные смогут воспользоваться стиральной машиной, утюгом, сушилкой для белья. Также посетители смогут пользоваться кофеваркой и чайником. Зал может одновременно принимать до 40 посетителей.

Фото: Александр Рудоманов

Фото: Александр Рудоманов

Вскоре аналогичные помещения, переоборудованные из депутатских комнат, появятся в Харькове, Львове, Николаеве, Одессе и Днепре.

"Общество в неоплатном долгу перед защитниками Украины. Именно поэтому "УЗ" вносит свой вклад, чтобы военные путешествовали лучше. В ожидании между поездами здесь можно принять душ, выпить кофе, подзарядить гаджет и просто отдохнуть", - рассказал глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

Олександр РудомановОлександр Рудоманов, Корреспондент
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