Из-за непогоды обесточены 102 населенных пункта в пяти областях

Из-за осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) состоянием на утро вторника обесточены 102 населенных пункта в пяти областях Украины.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В ночь с 30 сентября на 1 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) произошло обесточивание 102 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Львовская - 55, Тернопольская - 18 Волынская - 12, Киевская - 9 и Житомирская - 8", - говорится в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в конце августа непогода обесточила 151 населенный пункт в пяти областях.