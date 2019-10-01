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За сутки на Донбассе получил ранение один военнослужащий ВСУ

Боевики 21 раз открывали огонь.

За сутки на Донбассе получил ранение один военнослужащий ВСУ
Фото: EPA/UPG

За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 21 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины на Донбассе. В результате был ранен один военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил в фейсбуке.

Боевики применяли запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122-мм, минометы калибра 120-мм и 82-мм, а также из вооружение БМП и зенитной установки, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"Во время одного из обстрелов, с целью нанесения максимального вреда военнослужащим Объединенных сил, противник использовал беспилотный летательный аппарат с подвесом для сброса гранатометных выстрелов", -отмечается в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 11 обстрелов позиций ООС: трижды неподалеку Водяного - из минометов калибра 82-мм, а также из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Новотроицкого - из стрелкового оружия; дважды неподалеку Новомихайловки - из вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; дважды вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов; неподалеку Опытного и Марьинки - из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" боевики совершили 8 обстрелов украинских позиций: дважды неподалеку Новозвановки - из артиллерийских систем калибра 122-мм, зенитной установки и станкового противотанкового гранатомета; в районе Зайцево - из минометов калибра 82-мм и стрелкового оружия; вблизи Шумел - из миномета калибра 82-мм и автоматического гранатомета; вблизи Луганского - из станкового противотанкового гранатомета; вблизи Майского - из миномета калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия; неподалеку Светлодарска - из миномета калибра 82-мм.

С начала текущих суток боевики дважды раза нарушили режим прекращения огня - в районе Новолуганского и Новотроицкого.

Напомним, 30 сентября в областной клинической больнице имени Мечникова в Днепре скончался 24-летний боец 56-й отдельной мотопехотной бригады Владимир Аджавенко, который был тяжело ранен в голову 11 сентября в районе Песков.

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