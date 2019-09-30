​В правительстве ожидают, что 45% выпускников школ далее пойдут учиться в ПТУ

Планируется создать не менее 250 учебно-практических центров в учреждениях профессионально-технического образования.

В Кабинете министров ожидают, что процент выпускников школ, которые выбирают профессиональное образование, увеличится до 45%.

Об этом говорится в проекте программы деятельности правительства, опубликованном на сайте Верховной Рады.

"Показатель эффективности: рост процента выпускников школ, которые выбирают профессиональное (начальное профессиональное и профессиональное перед высшими) образование после школы, по меньшей мере до 45%", - говорится в тексте проекта.

Правительство обещает создать не менее 250 учебно-практических центров в учреждениях профессионально-технического образования и сформировать сеть центров профессионального совершенствования.

Кабмин также рассчитывает на то, что процент выпускников ПТУ, трудоустроенных в Украине после окончания обучения, также увеличится.

"Каждая объединенная территориальная громада будет иметь опорную школу с обеспеченным подвозом учащихся к ней. Опорные школы получат дополнительную поддержку на развитие образовательного пространства, кабинетов естественно-математических и других предметов", - отмечается в программе.

Напомним, Минобразования намерено разрешить бесплатное второе, третье и следующие профтехобразования.