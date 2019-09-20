Минобразования намерено разрешить бесплатное второе, третье и следующие профтехобразования

Выпускники училищ и колледжей смогут препрофилироваться без выплаты компенсации за обучение.

Министерство образования и науки готовится упростить для старшеклассников поступление в профессионально-технические учебные заведения. Проект новых правил приема опубликован на сайте Министерства.

Предложения к проекту можно присылать до 19 октября на электронную почту shykova@mon.gov.ua.

"В этом проекты мы предлагаем кардинально новый взгляд на обучение в учреждениях перед высшими образования. Мы подробно расписали все механизмы вступления, по которым, например, украинцы, давно закончили школу, смогут вступить в заведение и получить профессию. Нам важно, чтобы люди, которые хотят учиться, всегда могли беспрепятственно получать профессиональную перед высшими образование", - отметил глава директората высшего образования и образования взрослых МОН Олег Шаров.

Среди самых важных изменений приводятся следующие:

выпускники 11 классов могут подать для поступления сертификаты ВНО по заданным предметам или сдавать вступительные экзамены по своему усмотрению в любых комбинациях;

случае подачи результатов ВНО балл поступающего за соответствующее вступительное испытание повышается на 25%;

для поступления на основе 11 классов будут принимать сертификаты четырех лет: 2017 (кроме иностранных языков), 2018, 2019 и 2020 по всем предметам;

учреждения профессионального обрахования смогут предложить обучение по сокращенной программе не только тем, кто имеет диплом квалифицированного рабочего, но и тем, кто ранее получил высшее образование;

предусмотрено получение второго, третьего и последующих профессиональных образований за бюджетные средства . Возмещать средства за период предварительного обучения не требуется;

. Возмещать средства за период предварительного обучения не требуется; прием заявлений и документов для поступающих на базе 9 классов будет с 1 по 13 июля, вступительные экзамены и творческие конкурсы - с 14 до 21 июля, зачисление на бюджет - не позднее 18:00 29 июля;

для тех, кто вступает на базе 11 классов, регистрация электронных кабинетов начнется 1 июля. Прием заявлений и документов заканчивается 22 июля для поступающих на основе собеседований или вступительных экзаменов; 29 июля - для поступающих только на основе сертификатов ВНО. Вступительные экзамены и творческие конкурсы проводятся с 23 по 28 июля, зачисление на бюджет - не позднее 12:00 8 августа.

Напомним, что Минобразования продолжает общественное обсуждение проекта Условий приема в вузы в 2020 году. Все желающие могут присылать предложения до 28 сентября на почту kernychna@mon.gov.ua.