Киево-Святошинский суд отпустил двоих членов банды, подозреваемых в заказных убийствах

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Киево-Святошинский суд Киевской области отпустил из-под стражи двух подозреваемых (в том числе возможного организатора) по делу об убийстве директора компании "Caparol Украина" Павла Зможного, которое было раскрыто два дня назад. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что еще один подозреваемый арестован, а четверым избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В частности, судья Киево-Святошинского суда Максим Медведский отпустил двух подозреваемых - Редькина и Липского. Судья отказал в удовлетворении ходатайства прокуратуры о взятии их под стражу, не избрав им никакой меры пресечения. Фамилия арестованного - Стеблянка.

Судья этого же суда Людмила Ковальчук также отказалась удовлетворить ходатайство прокуратуры о взятии под стражу остальных 4 подозреваемых по делу и отправила их под домашний арест.

В целом по делу об убийстве проходят 7 фигурантов.

Прокуратура эти решения будет обжаловать, поскольку речь идет о людях, которые подозреваются в заказных убийствах, причастность в двум убийствам уже доказана следствием. Судья Медведский в свою очередь заявил, что прокурор не предоставил убедительных доказательств причастности этих лиц к преступлению.

Напомним, 17 сентября прокуратура сообщила о задержании членов банды, выполнявшей заказные убийства. Речь идет о двух эпизодах: убийстве директора "Капарол Украина" Павла Зможного и начальника рекламы Киевского метрополитена