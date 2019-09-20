Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
«За бортом» Рады
«За бортом» Рады
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
Гендиректор "Укроборонпрома" назначил себе зама и трех топ-менеджеров (обновлено)
Гендиректор "Укроборонпрома" назначил себе зама и трех топ-менеджеров (обновлено)
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Луцке ночью из-за пожара эвакуировали военный госпиталь

Пострадавших нет.

Фото: Данило Яловенко / volynnews.com

В ночь на пятницу на крыше Луцкого гарнизонного военного госпиталя произошел пожар.

Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

"20 сентября в 2:25 поступило сообщение о пожаре в Луцком гарнизонном военном госпитале, расположенном на улице Сенатора Левчановской. В 2:36 на место вызова прибыли спасатели 25-й Государственной пожарно-спасательной части города Луцка. По внешним признакам установлено, что огнем была охвачена кровля больничного корпуса. Площадь пожара составляла около 500 квадратных метров", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работали 12 единиц пожарно-спасательной техники из всех трех подразделений службы "101" областного ценра, также 6-й ДПРЧ г. Киверцы и 3-й ГПРЧ г. Рожище, оперативно координационный центр Управления ГосЧС Волынской области. Пострадавших от пожара нет.

Спасатели эвакуировали пациентов и персонал госпиталя - всего 91 человек, из которых семеро больных были в тяжелом состоянии, а также и 11 работников госпиталя. Пациентов временно разместили в городской клинической больнице.

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

В 3:12 огонь был локализован, в 5:00 - ликвидирован. Продолжается разбор конструкций. Причина пожара устанавливается.

Напомним, ранее на военном полигоне в Черниговской области загорелся лес.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также