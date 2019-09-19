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Печерский район Киева из-за аварии остался без электричества

Подачу электроэнергии планируют восстановить до часа ночи 20 сентября.

Печерский район Киева из-за аварии остался без электричества
Иллюстративное фото
Фото: EPA/UPG

В Печерском районе Киева вечером 19 сентября произошло массовое отключение электроэнергии из-за аварийной ситуации.

Об этом сообщили в компании "ДТЭК Киевские электросети", передает Громадське.

Так, света нет на таких улицах: Большая Васильковская, Антоновича, Лабораторная, Коновальца, Малевича, Барбюса, Предславинская, Федерова, Владимиро-Лыбедская, Ямская, Ежи Гедройца, Владимирская, Немецкая, Ковпака, а также на переулках Лабораторный и Новопечерский.

"Отсутствие электроэнергии по названным адресам связано с аварийным отключением оборудования. Персонал ДТЭК принимает меры для ликвидации повреждения", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что ориентировочное время восстановления подачи электроэнергии - час ночи 20 сентября.

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