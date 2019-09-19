Государственное бюро расследований расследует возможное превышения служебных полномочий правоохранителями городского отделения Ужгорода, где задержанный мужчина мужчина выпрыгнул с четвертого этажа.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

По предварительной информации, 13 сентября полицейские доставили в отделение двух граждан. Один из них выпрыгнул из окна служебного кабинета четвертого этажа здания, в результате чего получил телесные повреждения. Сейчас он находится на стационарном лечении.

В случае доказательства вины правоохранителям грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Фото: ГБР

Как сообщает медиапроеккт "Ґрати", о пытках в полиции сообщил правозащитник Александр Пересоляк, который выложил в фейсбук видео, на котором двое мужчин - Игорь Гарматий и Иван Буков - рассказали, что были задержаны по подозрению в краже. По словам Гарматия, в отделении их стали избивать, добиваясь признания вины.

"Ивану повезло меньше, по его словам, ему выбили зубы битой и делали «ласточку», из-за чего он потерял сознание. После этого приковали наручниками к батарее. Как сказал Ваня: он открыл наручники и выскочил с 4 этажа горотдела, бежал домой со вторым наручником", - написал Пересоляк. В итоге у Букова порвана селезенка и мочевой пузырь, переломы обеих рук и смещение таза, по сообщению ГБР он находится в клинике.

В полиции Закарпатской области "Ґратам" сообщили, что из окна никто не прыгал, но служебное расследование проводится. На время следствия, от должности отстранен руководитель Ужгородского городского отдела полиции Виталий Мацола.

Напомним, в августе в Киеве во время обыска подозреваемый в хранении наркотиков выпрыгнул с 10 этажа.