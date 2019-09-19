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СБУ подозревает чиновников МВД в незаконных сделках с залоговой недвижимостью

В ходе обысков была изъята документация с доказательствами незаконного отчуждения арестованной недвижимости.

СБУ подозревает чиновников МВД в незаконных сделках с залоговой недвижимостью
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности и Госбюро расследований разоблачили должностных лиц Министерства внутренних дел на сделках с залоговой недвижимостью ведомства.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

"Правоохранители установили, что в 2017 году Государственная фискальная служба применила налоговый залог на имущество предприятия, которое принадлежит к сфере управления МВД, за неуплату налогов на сумму 1,2 млн гривен. Вместо этого в 2018 году должностные лица предприятия, достоверно зная о процессуальных действиях, использовали поддельное решение одного из судов г. Днепр для снятия налогового залога и последующей продажи имущества, арестованного налоговым органом. В результате киевская недвижимость общей площадью более 3700 квадратных метров «отошла» третьим лицам чем был нанесен ущерб государственным интересам в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели санкционированные обыски у фигурантов дела, которые осуществляли продажу имущества, у нотариуса, а также госрегистратора. По результатам следственных действий изъята документация с доказательствами незаконного отчуждения арестованной недвижимости и нанесения государству материального ущерба.

"В случае доказательства вины, организаторам сделки грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается", - отметили в СБУ.

Напомним, ранее Кабмин предложил увеличить финансирование МВД на 700 млн гривен.

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