На Донбассе зафиксировано 5 обстрелов, без потерь

Боевики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

В среду, 18 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник обстрелял позиции у Березово и дважды - у Водяного. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелам боевиков подверглись позиции вблизи Травневого и Крымского.

За минувшие сутки потери в результате вражеских обстрелов с нашей стороны не было.

С начала текущих суток российские боевики совершили обстрелы в районе Николаевки и Золотого.