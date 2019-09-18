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С начала суток боевики на Донбассе совершили 4 обстрела

Информации о потерях на данный момент нет.

С начала суток боевики на Донбассе совершили 4 обстрела
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В районе проведения операции Объединенных сил 18 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил два обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Березового и вблизи Водяного.

Еще два обстрела оккупанты совершили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Травневого - из автоматического гранатомета и стрелкового оружия; вблизи Крымского с направления Донецкого - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Информации о потерях в течение дня не поступало.

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