Полиция задержала подозреваемого в тройном убийстве в Николаеве, он был сильно пьян (обновлено)

Полиция Николаева задержала мужчину, подозреваемого в совершении тройного убийства на автозаправке. Об этом сегодня сообщил первый замглавы Нацполиции региона Евгений Коваль, пишет пресс-служба полиции.

"Оперативники быстро установили и задержали мужчину, который обоснованно подозревается в совершении убийства трех сотрудников АЗС в городе Николаеве. Злоумышленник на момент задержания находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Объяснить мотив своего поступка не смог", - отметил Коваль.

Фото: Национальная полиция

Фото: Национальная полиция

Мотивы преступления устанавливаются.

Судя по фото, подозреваемый не избавился от оружия.

Местное издание "Новости Николаева" сообщает со ссылкой на источник в прокуратуре, что у подозреваемого изъяты две единицы стрелкового оружия, в том числе и пистолет, из которого он, предположительно совершил убийство. На месте преступления было изъято несколько гильз «ПМ-овского» патрона калибра 9мм.

Обновление. По предварительной информации, подозреваемый в убийстве - коллега погибших. Ему 48 лет, ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за преступления, связанные с незаконным оборотом оружия. Он расстрелял мужчин 33-х, 51-го и 59-ти лет на почве неприязненных отношений. Также полицейские изъяли с места преступления его заявление на увольнение.

После убийства мужчина вернулся к себе домой, где его и разыскала полиция.

Напомним, сегодня днем на газовой заправке "Фактор" в Николаеве были убиты трое людей.