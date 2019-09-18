​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
ГлавнаяОбществоПроисшествия

В Миргороде ввели карантин из-за бешеной лисы

Дикое животное укусило трех человек.

В Миргороде ввели карантин из-за бешеной лисы

В курортном Миргороде на Полтавщине с 17 сентября ввели карантин из-за бешенства. На прошлой неделе в городе обнаружили лису, зараженную этим вирусом, сообщает горсовет Миргорода.

Инцидент произошел на прошлой неделе, 13 сентября. Лиса покусала трех человек.

"Комиссия утвердила мероприятия по дальнейшему страхованию территории от распространения бешенства, разработан график профилактических прививок домашних и бездомных животных по микрорайонам города", - сказано в сообщении.

Жителей города просят немедленно сделать прививки своим домашним животным и по возможности - бездомным животным своего района. В случае необычного поведения животных необходимо немедленно обращаться к ветеринарным врачам.

Напомним, вирус бешенства является смертельным для человека, болезнь можно остановить только прививкой после контакта с больным животным.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также