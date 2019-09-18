Полиция увеличивает количество приборов TruCam на дорогах

С 19 сентября на автомобильных дорогах Украины увеличится количество дорожных участков, где будут использоваться приборы для фиксации скоростного режима TruCAM.

Об этом сообщил в фейсбуке первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширены восемь существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", - написал он.

Всего, по словам Билошицкого, в настоящее время для измерения скорости на дорогах страны используются 100 таких приборов.

Он также опубликовал таблицы и карту размещения TruCAM с указанием участков автодорог и дат, с которых на них начинается измерение скоростного режима.

Фото: facebook.com/Bilosh

"И мы делаем это не для того, чтобы привлечь побольше (людей) к ответственности или собрать как можно больше штрафов. Наша цель другая - предупредить это правонарушение и приучить водителей быть ответственными на дороге", - подчеркнул патрульный, добавив, что с начала использования TruCAM (октябрь 2018 года) патрульные вынесли более 302 тыс. административных постановлений.

Напомним, американские радары TruCam получили соответствующее экспертное заключение Госслужбы связи и информации Украины, действительное до 2021 года. Они имеет лазерное наведение, что позволяет измерять скорость на расстоянии до 1200 метров, работают до 15 часов без подзарядки. TruCam имеют карту памяти на 16 тыс. видеороликов или 40 тыс. фото и способны делать до трех фото в секунду. Радары имеют два режима - автоматический и ручной - и оборудованы GPS-датчиком.

Радары TruCAM начали работать на дорогах 8 октября прошлого года в тестовом режиме и 15 октября - в полноценном. В первый день использования TruCAM было зафиксировано более 200 нарушений скоростного режима. А за неполный месяц использования TruCAM - 8 тыс. нарушений скорости.