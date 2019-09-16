Назад у минуле: популяризуємо козацькі традиції

Відродження історичних традицій, популяризація культурного надбання наших предків, просування традиційного та новітнього українського ремесла, заклик до здорового способу життя та виховання патріотизму у молоді — це пріоритетні завдання для козацьких фестивалів.

Фото: Макс Левин

Щороку в країні все частіше проводять фестивалі. Тепла пора року — особливий час, коли вирує фестивальне життя. Кілька років назад фестивалі припинили бути просто розвагою і стали однією зі складових креативної економіки.

Кожної осені на околиці села Червоний Кут на Гадяччині, відбувається фестиваль «Підкова козацької слави». Цьогоріч захід був приурочений 361-й річниці підписання договору між Гетьманщиною-Україною та Річчю Посполитою.

З історії ми всі пам'ятаємо, що16 вересня 1658 року під Гадячем було підписано угоду між Річчю Посполитою і Гетьманщиною, ініціатором підписання якої став гетьман Іван Виговський. Пройшло кілька століть, але досі історики розходяться в думках щодо цієї події і впливу її на подальший розвиток України.

Та не зважаючи на всі суперечки між науковцями гадячани відзначають цей день, традиційно влаштовуючи свято для місцевих жителів, тим самим демонструючи, що пам’ятають свою історію і передають ці знання від покоління до покоління.

На відвідувачів фестивалю чекали козацькі курені та «Жіноча Січ», частування українськими національними стравами, виставки-продажі та майстер-класи, козацькі розваги, конкурси та атракціони, урочисте зібрання Гадяцької сотні, театралізоване дійство від «Лютих козаків», гастрономічний фест «Від куреня до куреня», виступи творчих колективів.

Фестивальний майданчик уже давно став платформою для спілкування, обміну досвідом та місцем, де можна зануритися у минуле та відчути на собі, як жили наші пращури.

Переконаний, подібні фестивалі потрібні для нашої країни, щоб популяризувати та відроджувати нашу історію. Фестивалі — це унікальна платформа, щоб розповісти та показати наші традиції не лише українцям, а й поширювати їх закордоном.