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Российские участники ТКГ заявили о срыве переговоров "нормандской четверки"

Представители Украины отказались подписывать в Минске "формулу Штайнмайера".

Российские участники ТКГ заявили о срыве переговоров "нормандской четверки"
Полпред РФ Борис Грызлов
Фото: sputnik.by

Украинская сторона трехсторонней контактной группы по урегулированию на Донбассе на заседании в Минске сорвала договоренности советников лидеров стран "нормандской четверки". Об этом заявил представитель России на переговорах Борис Грызлов, передают российские СМИ.

Украинская сторона отказалась подписать "формулу Штайнмайера" и согласовать порядок закрепления особого статуса Донбасса.

"Это тот самый документ, который был согласован 11 сентября политическими советниками лидеров стран "нормандской четверки" и предложен контактной группе для подписания… Тем самым Киев сорвал и принятие решения о разведении сил в Петровском и Золотом, поскольку вопросы безопасности должны быть синхронизированы с политическими вопросами", - отметил Грызлов.

Он также добавил, что теперь под угрозой проведение саммита "нормандской четверки", так как условием встречи был успешный результат по этим направлениям.

Напомним, ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина согласовала урегулирование ситуации на Донбассе по "формуле Штайнмайера", которая предусматривает возможность проведения выборов до передачи контроля над границей.

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