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Движение по мосту Метро в Киеве полностью восстановлено

Метро работает в обычном режиме.

Движение по мосту Метро в Киеве полностью восстановлено
Фото: facebook/Поліція Києва

Движение по мосту Метро в Киеве, который ранее перекрывали из-за угрозы подорвать его, восстановлено.

Метро работает в обычном режиме. Движение транспорта сначала открыли в одном направлении - с левого на правый. Около 21:00 его открыли полностью, сообщает патрульная полиция Киева.

В пресс-службе метрополитена сообщили, что метро работает в обычном режиме.

Сегодня днем мост Метро полностью закрыли из-за угрозы взрыва. 42-летний Алексей Белько, родом из оккупированного Крыма, остановился на мосту и начал кричать, что намерен взорвать его. Позже он открыл "предупредительную стрельбу" в воздух.

Вечером силовики провели операцию и задержали мужчину. При нем нашли карабин "Сайга", взрывчатки не было.

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