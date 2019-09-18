Заммэра Днепра, подозреваемый к растрате бюджетных средств на ремонте моста, ушел в отпуск

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко, которого подозревают в причастности к растрате бюджетных средств на ремонте моста и объявили в розыск, находится в плановом отпуске.

Об этом сообщили в мэрии Днепра, передает Радио Свобода.

По данным пресс-службы, отпуск началась 18 сентября и продлится 15 дней. Заявление об отпуске было подписано еще 2 сентября, сообщили в мэрии.

Ранее в пресс-службе Днепровского горсовета отмечали, что до 17 сентября включительно Михаил Лысенко будет находиться в командировке в Турции.

Как сообщалось, полиция объявила в розыск заместителя мэра Днепра Михаила Лысенко, а также начальников управлений городского совета и представителя госпредприятия, которое осуществляло технический надзор ремонта нового моста в связи с тем, что они скрываются от следствия.

Разыскиваемые фигуранты дела подозреваются в присвоении 29,5 млн гривен бюджетных средств. Остальным фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

13 сентября в мерии Днепра проходили обыски по уголовному делу, связанному с ремонтом моста.

Напомним, 7 сентября в Днепре после капитального ремонта открылся Центральный мост, который был предметом спора между президентом Владимиром Зеленским и мэром города Борисом Филатовым.

Зеленский отказался признать победу Филатова в пари по мосту из-за якобы низкого качества ремонта Центрального моста.