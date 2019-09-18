Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
Около ста люстрированных прокуроров могут возобновить в должности
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
​Гончарук готов к компромиссу с Коломойским по Приватбанку (обновлено)
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Всем освобожденным морякам купили квартиры, они будут жить в одном доме
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Гонтаревой сожгли дом под Киевом (обновлено)
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
Полиция назвала причину пожара в доме Гонтаревой
Атака дронов: Давид и Голиаф
Атака дронов: Давид и Голиаф
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
ГлавнаяПолитика

Антикоррупционный суд заочно арестовал фигуранта дела "Роттердам+"

ВАКС начал отменять решения Соломенского райсуда.

Антикоррупционный суд заочно арестовал фигуранта дела "Роттердам+"
Фото: facebook/Вищий антикорупційний суд

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Соломенского районного суда Киева, который 21 августа отказался заочно арестовать экс-начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского, подозреваемого по делу "Роттердам+".

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Бутовский 13 июля вылетел в турецкий курортный город Бодрум и сейчас находится в розыске.

Он вместе с бывшим главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком и еще четырьмя людьми подозревается НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при внедрении формулы "Роттердам+". По версии следствия, она принесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

Вовк находится за границей, суд отказал следствию в его заочном аресте.

Напомним, Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября 2019 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также