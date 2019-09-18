Антикоррупционный суд заочно арестовал фигуранта дела "Роттердам+"

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила решение Соломенского районного суда Киева, который 21 августа отказался заочно арестовать экс-начальника управления энергорынка НКРЭКУ Владимира Бутовского, подозреваемого по делу "Роттердам+".

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Бутовский 13 июля вылетел в турецкий курортный город Бодрум и сейчас находится в розыске.

Он вместе с бывшим главой НКРЭКУ Дмитрием Вовком и еще четырьмя людьми подозревается НАБУ в злоупотреблении служебным положением (ч.2 ст.364 УК) при внедрении формулы "Роттердам+". По версии следствия, она принесла потребителям более 18 млрд 868 млн гривен убытков.

Вовк находится за границей, суд отказал следствию в его заочном аресте.

Напомним, Высший антикоррупционный суд начал работу 5 сентября 2019 года.