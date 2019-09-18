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​Вятрович: мое увольнение готовилось давно, и я обсуждал этот вопрос с премьером

"Гончарук меня лично заверил, что Институт сохранит все направления работы, которые были разработаны в течение пяти лет".

​Вятрович: мое увольнение готовилось давно, и я обсуждал этот вопрос с премьером
Владимир Вятрович
Фото: Макс Левин

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал свое увольнение, отметив, что это не было для него неожиданностью.

Об этом он рассказал в комментарии LB.ua.

"Увольнение готовилось заранее, и я лично это обсуждал этот вопрос с премьер-министром Алексеем Гончаруком, с которым хорошо знаком со времен Майдана. Он также меня лично заверил, что Институт сохранит все свои направления работы, которые были заложены и разработаны в течение этих пяти лет", - сказал Вятрович.

Он также отметил, что на следующий год в бюджете Института предусмотрены те же средства, что и в предыдущие годы.

"Кто будет руководителем - решит конкурс, но, надеюсь, им станет человек, который ценит нашу историю. Что касается моих дальнейших планов, в первую очередь - отдых, а дальше много творческих планов", - добавил Вятрович.

Напомним, ранее стало известно, что Вятрович покидает свой пост.

Кабинет министров назначил Вятровича директором Украинского института нацпамяти в марте 2014 года. В 2008-2010 годах он возглавлял архив СБУ.

Основными задачами Украинского института национальной памяти задекларированы: усиление внимания общества к истории Украины, обеспечение всестороннего изучения этапов борьбы за восстановление государственности Украины в XX столетии и осуществление мероприятий по увековечению памяти участников национально-освободительной борьбы, жертв голодоморов и политических репрессий. В октябре прошлого года сообщалось, что Институт нацпамяти откроет филиалы в пяти городах Украины.

На внеочередных выборах в Раду Вятрович присоединился к партии Петра Порошенко "Европейская солидарность" и шел по списку партии под номером 25. После выборов, в июне, Вятрович говорил, что его могут уволить из-за его критической позиции в отношении новоизбранного президента Владимира Зеленского.

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