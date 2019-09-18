Рада назначит новую ЦИК в четверг, - Арахамия

По его прогнозам, "проблем с голосами за новый состав не будет".

Верховная Рада рассмотрит вопрос формирования новой Центральной избирательной комиссии в четверг, 19 сентября.

Об этом LB.ua заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Думаю, что вопрос формирования ЦИКа будет рассмотрен в парламенте завтра, в четверг", - заявил он.

По прогнозам Арахамии, "проблем с голосами за новый состав в зале не будет".

Напомним, 13 сентября Рада распустила Центральную избирательную комиссию. В тот же день глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что у партии уже есть 35 кандидатов на новый состав Центризбиркома. 14 сентября источник LB.ua в партии "Слуг" сообщал, что главой ЦИКа могут стать депутаты от "Слуги народа" Вадим Галайчук или Алина Загоруйко. Не смотря на это, окончательного списка членов комиссии еще нет.

Утром 18 сентября представитель Кабинета министров в парламенте, член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что парламент сегодня не будет рассматривать вопрос формирования ЦИКа. В свою очередь, замглавы фракции Александр Корниенко отметил, что из 35 наших кандидатур фракция уже отобрала 12 человек... "У президента есть три дня для подачи всех кандидатур в новый состав ЦИК. Крайний срок истекает завтра утром", - сказал он LB.ua.