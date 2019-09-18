Рада сегодня не будет рассматривать вопрос формирования ЦИКа

"Слуга народа" ждет предложений по кандидатам из других фракций.

Верховная Рада сегодня, 18 сентября, не будет рассматривать вопрос формирования Центральной избирательной комиссии.

Об этом в комментарии LB.ua рассказала представитель Кабинета министров в парламенте, член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Вчера у нас было заседание фракции. Но вопрос формирования новой ЦИК даже не поднимался. Поэтому сегодня он не будет внесён в повестку", - заявила она.

По ее словам, нет проблемы в определении кандидатур в состав комиссии от "Слуги народа". Главный принцип подбора кандидатур - профессиональная подготовка и соотвествующий опыт.

"Учитывая, что у нас нет нового закона о ЦИК, остаётся квотный принцип ее формирования от политических сил. Поэтому мы ждём подачи кандидатур от коллег по другим фракциям... Думаю, этот вопрос будет рассмотрен в парламенте в ближайшее время", - прогнозирует Верещук.

В свою очередь, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что "из 35 наших кандидатур мы отобрали 12 человек... У президента есть три дня для подачи всех кандидатур в новый состав ЦИК. Крайний срок истекает завтра утром".

Напомним, 13 сентября Рада распустила Центральную избирательную комиссию. В тот же день глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что у партии уже есть 35 кандидатов на новый состав Центризбиркома.

14 сентября источник LB.ua в партии "Слуг" сообщал, что главой ЦИКа могут стать депутаты от "Слуги народа" Вадим Галайчук или Алина Загоруйко. Не смотря на это, окончательного списка членов комиссии еще нет.