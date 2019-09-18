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Рада сегодня не будет рассматривать вопрос формирования ЦИКа

"Слуга народа" ждет предложений по кандидатам из других фракций.

Рада сегодня не будет рассматривать вопрос формирования ЦИКа
Ирина Верещук
Фото: Анна Стешенко

Верховная Рада сегодня, 18 сентября, не будет рассматривать вопрос формирования Центральной избирательной комиссии.

Об этом в комментарии LB.ua рассказала представитель Кабинета министров в парламенте, член фракции "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Вчера у нас было заседание фракции. Но вопрос формирования новой ЦИК даже не поднимался. Поэтому сегодня он не будет внесён в повестку", - заявила она.

По ее словам, нет проблемы в определении кандидатур в состав комиссии от "Слуги народа". Главный принцип подбора кандидатур - профессиональная подготовка и соотвествующий опыт. 

"Учитывая, что у нас нет нового закона о ЦИК, остаётся квотный принцип ее формирования от политических сил. Поэтому мы ждём подачи кандидатур от коллег по другим фракциям... Думаю, этот вопрос будет рассмотрен в парламенте в ближайшее время", - прогнозирует Верещук.

В свою очередь, замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что "из 35 наших кандидатур мы отобрали 12 человек... У президента есть три дня для подачи всех кандидатур в новый состав ЦИК. Крайний срок истекает завтра утром".

Напомним, 13 сентября Рада распустила Центральную избирательную комиссию. В тот же день глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщил, что у партии уже есть 35 кандидатов на новый состав Центризбиркома.

14 сентября источник LB.ua в партии "Слуг" сообщал, что главой ЦИКа могут стать депутаты от "Слуги народа" Вадим Галайчук или Алина Загоруйко. Не смотря на это, окончательного списка членов комиссии еще нет.

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