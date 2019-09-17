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В МВД обсудили проект создания лагерей для реабилитации наркозависимых

В министерстве прошла встреча с Всеукраинским советом церквей.

В МВД обсудили проект создания лагерей для реабилитации наркозависимых
Фото: mvs.gov.ua

В Министерстве внутренних дел состоялась встреча с Всеукраинским советом церквей, в ходе которой, в частности, обсуждался совместный проект создания лагерей для реабилитации наркозависимых.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"Для нас является приоритетным уберечь молодежь от наркозависимости, исключительно силовыми методами это сделать нельзя. Такие оздоровительные лагеря должны быть внедрены, а основная задача МВД, чтобы там не нарушали права человека", - отметил глава МВД Арсен Аваков.

Напомним, год назад тогдашний секретарь СНБО Александр Турчинов озаботился борьбой силовиков с реабилитационными центрами. Он инициировал совместное совещание с участием представителей Минздрава, МВД и религиозных организаций.

Как сообщалось, в Харькове обнаружили подпольный центр, где наркозависимых "лечили" молитвами и психологическим насилием. Сообщалось, что из таких центров в городе освободили 200 человек.

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