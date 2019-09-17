В ГБР сообщили о ходе расследования убийства полицейскими 5-летнего ребенка

Расследование дела убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяслав-Хмельницком Киевской области находится на завершающем этапе.

Об этом директор Государственного бюро расследований Роман Труба сообщил на встрече с членами комитета Верховной Рады по правоохранительной деятельности.

"На данный момент у нас 4 лицам сообщено о подозрении, они пребывают в СИЗО. У нас на завершающем этапе находятся все экспертизы, которые были назначены в этом уголовном производстве. В течения месяца-двух мы объявим о завершении досудебного расследования и окончательно квалифицируем действия всех участников", - сказал он.

Труба отметил, что все 4 подозреваемых стреляли, однако бюро намерено определить, кто из подозреваемых попал в ребенка.

Напомним, 31 мая в Переяславе-Хмельницком сотрудники полиции во время отдыха употребляли спиртные напитки, а затем начали стрелять по металлическим банкам и другим предметам. В ходе стрельбы одна из пуль попала в пятилетнего Кирилла Тлявова, который в это время находился на детской площадке возле дома. Мальчик умер в больнице через три дня.

Всего сообщено о подозрении четырем фигурантам. Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявлял, что ответственность за убийство ребенка должны понести пятеро человек. Это четверо мужчин, которые пристреливали ружье во дворе, и женщина, спрятавшая оружие.