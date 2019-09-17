Зеленский ожидает увеличение ЕБРР инвестиций в Украину до более чем 1 млрд евро в год

Президент Владимир Зеленский надеется, что Европейский банк реконструкции и развития в течение 2-3 лет увеличит размер ежегодных инвестиций в Украину до более чем 1 млрд евро.

Об этом глава государства заявил в ходе встречи с вице-президентом ЕБРР Аланом Пию, сообщает пресс-служба Зеленского.

"Глава государства подчеркнул, что эта встреча важна для экономики и инвестиционного климата в Украине. Он отметил, что наша страна ценит сотрудничество с международными партнерами, такими как МВФ, ЕБРР и Всемирный банк, и заверил в готовности его развивать", - сказано в сообщении.

Во время встречи Зеленский заверил, что украинская власть не только настроена на проведение рыночных реформ и борьбу с коррупцией, но и осуществляет конкретные шаги в этом направлении.

Президент Украины отметил, что Верховная Рада уже рассматривает пакет реформаторских законопроектов. В частности, разработанный при поддержке ЕБРР законопроект о концессии, проект закона об отмене списка объектов, не подлежащих приватизации, пакет дерегуляционных законов, которые позволят Украине улучшить позиции в рейтинге Doing Business. Кроме того, принят закон о "сплите", который вводит международные стандарты регулирования и надзора в небанковском финансовом секторе.

"Также правительство Украины работает над моделью земельной реформы, сообщил Зеленский и выразил надежду, что она будет принята до конца года", - указано в сообщении.

Президент подчеркнул, что эти инициативы ускорят экономический рост, либерализацию экономики, создадут возможности для системных инвестиций. Украина рассчитывает на поддержку ЕБРР в привлечении стратегических иностранных инвесторов.

"Глава государства ожидает, что в следующие 2-3 года ЕБРР нарастит инвестиции до более чем 1 млрд евро в год и сделает их более конкурентоспособными для частного сектора в Украине, прежде всего в вопросе стоимости капитала", - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский пригласил представителей ЕБРР принять участие в инвестиционном форуме, который состоится в Мариуполе в конце октября.