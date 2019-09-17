Карпюк рассказал об украинце, давшем показания о чеченском прошлом Яценюка

"В 2009 года к нему приехало ФСБ, и он стал основным свидетелем по Чеченской войне".

Освобожденный из заключения в России Николай Карпюк заявил, что украинец Александр Малофеев, заявивший об участии Арсения Яценюка в Чеченской войне, был крымским уголовником.

Об этом Карпюк сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Этот человек долгое время жил в Керчи, там у него было два уголовных дела, по которым он отбывал наказание. Он сам наркоман. На каком-то этапе у него возникла нешуточная ситуация в Крыму, его начала преследовать братва, и он сбежал к своей маме в Новосибирск. Там за убийство ему дали 23 года. А в 2009 года к нему приехали офицеры ФСБ, предметно с ним пообщались. Он изучил ситуацию, как и в каких местах "воевал", и стал основным свидетелем по Чеченской войне. Этих свидетелей несколько. Например, по Ногайскому джамаату - свой свидетель, который никогда в Чечне не был, как и этот Малафеев. И по каждой группе, по которой завели уголовные дела, есть такие свидетели, похожие на Малофеева", - сказал он.

В 2015 году Малафеева приговорили к России к 24,5 годам лишения свободы по обвинению в вооруженных нападениях на российских военнослужащих в 1994-1995 и 2000 годах на территории Чечни.

В приговоре говорилось, что Малофеев, являясь членом партии "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО), добровольно вступил в отряд "Викинг", созданный Александром Музычко (Сашком Билым), и через Панкисское ущелье на севере Грузии прибыл в Чечню, где воевал против российской армии.

Карпюк сказал, что Малофеев ни к УНА-УНСО, ни к Чечне никакого отношения не имел.

Малофеева судили по тому же делу, что и украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха. Однако в отношении Малофеева уголовное дело было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве.

Карпюк настаивает, что в Чеченской войне он не участвовал. "Скажу откровенно, я был командиром УНСО во время войны в Приднестровье и был в 1993 году - в Абхазии, но на Чеченскую войну я не отправлялся", - заявил Карпюк.

Карпюк отметил, что в этот период у него тяжело болела мать и, кроме того, в период чеченской войны националисты УНСО были сосредоточены на подавлении сепаратистских настроений в Крыму.