НАБУ готовит подозрения двум экс-депутатам из БПП, - СМИ

Богдану Дубневичу и Валерию Ищенко готовят подозрения в связи с хищениями в "Укрзализныце".

Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщения о подозрениях бывшим депутатам Верховной Рады Богдану Дубневичу и Валерию Ищенко. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"Есть подозрения Дубневичу старшему и экс-нардепу Ищенко", - сказано в сообщении.

По данным агентства, оба политика проходят по делу о хищениях в "Укрзализныце", в ближайшее время им сообщат о подозрении.

Напомним, ранее НАБУ закрыло дела о незаконном обогащении Богдана Дубневича.