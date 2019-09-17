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НАБУ готовит подозрения двум экс-депутатам из БПП, - СМИ

Богдану Дубневичу и Валерию Ищенко готовят подозрения в связи с хищениями в "Укрзализныце".

НАБУ готовит подозрения двум экс-депутатам из БПП, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро подготовило сообщения о подозрениях бывшим депутатам Верховной Рады Богдану Дубневичу и Валерию Ищенко. Об этом сообщило агентство "Украинские новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.

"Есть подозрения Дубневичу старшему и экс-нардепу Ищенко", - сказано в сообщении.

По данным агентства, оба политика проходят по делу о хищениях в "Укрзализныце", в ближайшее время им сообщат о подозрении.

Напомним, ранее НАБУ закрыло дела о незаконном обогащении Богдана Дубневича.

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Источник: "Украинские новости"
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