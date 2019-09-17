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"Укроборонпром" планирует нарастить экспорт до 2 млрд долларов в следующие пять лет

Абромавичус считает, что для успеха нужна более четкая координация экспортеров и отдельных предприятий.

"Укроборонпром" планирует нарастить экспорт до 2 млрд долларов в следующие пять лет
Фото: panoptikon.org

Государственный концерн "Укроборонпром" намерен увеличить экспорт в 5 раз - до 2 млрд долларов в год - до 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба концерна.

"В целом у нас очень достойная продукция. Но наш экспорт вооружений все же находится на достаточно низком уровне - это примерно 400 млн долларов в год. Наша цель к 2025 году увеличить украинский экспорт вооружений до 2 млрд долларов", - заявил гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус.

По его словам, для увеличения экспорта до указанного показателя нужна более четкая координация спецэкспортеров и отдельных предприятий.

Также концерн намерен восстанавливать утраченный имидж добропорядочного партнера на некоторых рынках.

"Были ситуации, когда мы поставляли некачественный товар, где-то пропускали сроки поставки. И над этим нужно работать", - отметил Абромавичус.

Согласно сообщению, госконцерну нужны инвестиции, чтобы по некоторым направлениям он производил более качественный товар.

Напомним, Абромавичус возглавил "Укроборонпром" 30 августа.

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