Балух рассказал о пытках в России
Балух рассказал о пытках в России
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
Зеленский рассказал об ожиданиях от саммита "нормандской четверки"
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Богдан: у Нидерландов тесные отношения с Россией, у них есть на что менять Цемаха
Богдан: у Нидерландов тесные отношения с Россией, у них есть на что менять Цемаха
ГлавнаяПолитика

Кабмин предложил увеличить финансирование МВД на 700 млн гривен

В 2020 МВД может получить 83,8 млрд гривен.

Кабмин предложил увеличить финансирование МВД на 700 млн гривен
Фото: Макс Требухов

Кабинет министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование Министерства внутренних дел на 0,9% с 83,1 млрд гривен до 83,8 млрд гривен в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте №2000 о государственном бюджете на 2020 год, передают Українські Новини.

Таким образом предлагает повысить финансирование МВД на 700 млн гривен.

Общий фонд согласно проекту госбюджета составляет 72,4 млрд гривен, специальный фонд - 11,3 млрд гривен.

50 млрд гривен предлагается выделить на зарплаты, из них 10 млрд на зарплаты сотрудников аппарата МВД.

5 млрд гривен предусмотрено на создание единой авиационной системы безопасности и гражданской защиты.

Как сообщалось, в воскресенье, 15 сентября, Кабмин внес в парламент проект государственного бюджета на 2020 год.

Кабмин представит бюджет на 2020 год в Раде в пятницу, 20 сентября.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также