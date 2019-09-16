ГБР открыло дело из-за увольнения ректора НМУ Богомольца Амосовой, - Супрун

Ранее экс-глава Минздрава заявляла, что против нее и ее команды готовят уголовное преследование.

Государственное бюро расследований открыло дело из-за увольнения Екатерины Амосовой с должности ректора Национального медуниверситета им. Богомольца.

Об этом сообщила бывшая руководительница Министерства здравоохранения Ульяна Супрун.

"ГБР открыло уголовное дело против Министерства здравоохранения Украины. Дело открыто из-за невыполнения решения суда об (очередном) восстановлении Екатерины Амосовой", - написала Супрун в фейсбуке.

Супрун отметила, что восстановление в должности через суд было "последовательной стратегией борьбы ректорши за свое насиженное место".

Экс-глава Минздрава напомнила, что недавно в университете состоялось голосование за нового ректора, в котором победил Юрий Кучин.

"Надеюсь, что контракт с выбранным человеком подпишут быстрее. Это станет хорошим индикатором того, что в медицинском университете готовы положить конец произволу коррупционеров и медицинских феодалов", - добавила она.

Напомним, 8 января 2019 года Министерство здравоохранения в третий раз уволило НМУ им. Богомольца Амосову. Убрать ее должности ректора оно пыталось около года.

Амосову отстранили за срыв интегрированного экзамена "КРОК 1. Стоматология". После этого ее дважды увольняли, но каждый раз ей удавалось восстановиться через суд.

В интервью LB.ua Ульяна Супрун заявила, что против нее и ее команды готовят уголовное преследование.