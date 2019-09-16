Кличко попросил Госаудитслужбу провести аудит деятельности КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Государственную аудиторскую службу с просьбой провести аудит финансовой деятельности структур Киевской городской государственной администрации, коммунальных предприятий и других подразделений за 2015-19 годы.

Об этом сообщает пресс-служба Кличко.

"Учитывая распространяемую в СМИ информацию о якобы бюджетных злоупотреблениях в городе Киеве, обращаюсь к вам за проведением Государственной аудиторской службой проверки и анализа фактического состояния дел по законному и эффективному использовании. коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухгалтерского учета и достоверности финансовой отчетности, функционирования системы внутреннего контроля", - говорится в обращении Кличко на имя председателя Государственной аудиторской службы.

Ранее сообщалось, что депутат Рады от партии "Слуга народа", бывший генеральный директор медиахолдинга "1+1 Медиа" Александр Ткаченко инициировал аудит деятельности Кличко и КГГА.

Напомним, 4 сентября Кабмин поддержал увольнение Кличко с поста главы КГГА. Кабмин Владимира Гройсмана ранее отказывался рассматривать этот вопрос.

Депутаты Верховной Рады VIII созыва перед сложением полномочий обратились в Конституционный Суд с просьбой объяснить, может ли президент назначать на пост главы КГГА не мэра Киева.

В 2003 году Конституционный Суд решил, что Киевская горадминистрация параллельно выполняет функции исполнительного органа Киевсовета и местного органа исполнительной власти и поэтому ее должно возглавлять только лицо, которое было избрано киевским городским председателем.