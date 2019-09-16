Киевская пекарня, дающая работу людям с инвалидностью, ищет новое место для аренды

Киевская пекарня Good Bread from Good People закрылась из-за отсутствия места для аренды. Организаторы проекта просят помощи в поиске новой локации, сказано на странице пекарни в Фейсбуке.

В пекарне работают преимущественно люди с инвалидностью, предыдущее место им давали в пользование бесплатно.

"Мы остались без помещения и очень срочно ищем новое. Что нам нужно в первую очередь: от 80 квадратных метров, свой санузел, недалеко от метро Это базовые потребности, но мы рассматриваем любые варианты. Сейчас дальнейшее существование всей пекарни под большим вопросом, потому что мы не были готовы к потере помещения, особенно финансово. Пока 11 наших сотрудников остались без работы. Но мы очень хотим, чтобы они снова могли работать", - сказано в сообщении.

Пекарню создали в сентябре 2017 года, тогда же LB.ua подробно узнал о всех подробностях проекта: