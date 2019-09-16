"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
"Я вб’ю твого сина і потім побачимо, чи зможеш ти дихати"
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
В Мариуполе найден убитым боевик "ДНР", отпущенный под домашний арест
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Генпрокуратура рассекретила декларации о доходах военных прокуроров
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Богдан: в "Слуге народа" есть сумасшедшие, психически больные люди
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Александр Корниенко: «Весной закончим децентрализацию. Потом будут выборы»
Европейское счастье за российские деньги. Зеленский с налогом и на перепутье. По мотивам саммита YES
Европейское счастье за российские деньги. Зеленский с налогом и на перепутье. По мотивам саммита YES
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
Людмила Денисова: "Сначала было 24 моряка. Потом Зеленский смог увеличить эту цифру"
“Сотня цемахів не вартують життя Сашка Колодяжного”. Розвідник Дмитро Гержан розповів про операцію з затримання терориста Цемаха
“Сотня цемахів не вартують життя Сашка Колодяжного”. Розвідник Дмитро Гержан розповів про операцію з затримання терориста Цемаха
Земельний ультиматум: звільнення від орендарів
Земельний ультиматум: звільнення від орендарів
ГлавнаяОбществоЖизнь

Киевская пекарня, дающая работу людям с инвалидностью, ищет новое место для аренды

Под вопросом само существование проекта.

Киевская пекарня, дающая работу людям с инвалидностью, ищет новое место для аренды
Фото: Макс Требухов

Киевская пекарня Good Bread from Good People закрылась из-за отсутствия места для аренды. Организаторы проекта просят помощи в поиске новой локации, сказано на странице пекарни в Фейсбуке.

В пекарне работают преимущественно люди с инвалидностью, предыдущее место им давали в пользование бесплатно.

"Мы остались без помещения и очень срочно ищем новое. Что нам нужно в первую очередь: от 80 квадратных метров, свой санузел, недалеко от метро Это базовые потребности, но мы рассматриваем любые варианты. Сейчас дальнейшее существование всей пекарни под большим вопросом, потому что мы не были готовы к потере помещения, особенно финансово. Пока 11 наших сотрудников остались без работы. Но мы очень хотим, чтобы они снова могли работать", - сказано в сообщении.

Пекарню создали в сентябре 2017 года, тогда же LB.ua подробно узнал о всех подробностях проекта:

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также