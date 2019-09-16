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В Киеве 107 домов опасны для проживания

Больше всего непригодных для проживания домов расположены на Подоле.

В Киеве 107 домов опасны для проживания
Фото: stroyobzor.ua

В Киеве 104 дома находятся в непригодном для проживании состоянии, ещё три – в аварийном.

Об этом LB.ua сообщили в Департаменте жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА. 

Наибольшее количество непригодных для проживания домов расположены на Подоле – 34 дома. В Шевченковском районе один аварийный дом (Дмитриевская, 52-а) и 24 в непригодном состоянии. В Соломенском районе 15 домов непригодны для проживания, все они находятся в коммунальной собственности. В Печерском районе – один в аварийном состоянии на Большой Васильковской,17-б.

На территории Святошинского района Киева три непригодных для проживания дома находящихся в коммунальной собственности (улица Отдыха, 9; улица Августовская, 16/21; Проспект Победы, 103-А;) и ещё два – ведомственной: улица Михаила Котельникова, 47; улица Бахмачская, 20.

На Оболони 12 непригодных для проживания домов, из них один в собственности ОСББ (Федора Максименко, 21-А). В Голосеевском районе один дом в аварийном состоянии (Голосеевский проспект, 70-2), ещё 14 непригодны.

В Днепровском районе, по данным КГГА, жилых домов в аварийном или непригодном для проживания состояниях нет; такая же ситуация в Дарницком районе. В Деснянском районе 778 многоквартирных жилых домов, все пригодны для проживания. В тоже время распоряжением исполнительного органа Киевского городского совета от 26 июля 2017 года за неудовлетворительного состояния (дом поражен токсичными грибковыми организмами) предусмотрено отселение жителей дома на улице Милютенко, 23 в новый дом на пересечении улиц Милютенко и Шолом-Алейхема.

Наталія ШимківНаталія Шимків
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