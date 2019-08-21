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Фонд энергоэффективности договорился с "Укргазбанком" о кредитах для ОСМД

ОСМД смогут получить компенсацию расходов на два вида проектов по термомодернизации.

Фонд энергоэффективности договорился с "Укргазбанком" о кредитах для ОСМД
Фото: telekomza.ru

Государственное учреждение "Фонд энергоэффективности" и "Укргазбанк" подписали договор о сотрудничестве в проектах термомодернизации многоквартирных жилых домов. При необходимости, банк будет предоставлять объединению совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) кредиты на термомодернизацию.

Договор подписала директорка фонда Юлия Головатюк-Унгуряну и глава банка Кирилл Шевченко.

"Укргазбанк" будет принимать документы от ОСМД, которые желают поучаствовать в программе Фонда энергоэффективности.

16 августа на заседании совета Фонда энергоэффективности была окончательно утверждена программа учреждения.

ОСМД смогут получить компенсацию расходов на 2 вида проектов - "Легкий" и "Комплексный".

В пакет "Легкий" обязательно входит установление домового счетчика тепла, установление индивидуального теплового пункта, балансировка системы отопления и т.д.. По словам директорки Фонда энергоэффективности сумма возмещения за данный пакет, составит 40% от стоимости проведенных работ.

В "Комплексный" пакет войдут все услуги "Легкого" пакета, а также утепление ограждающих конструкций, замену или ремонт окон в местах общего пользования и еще целый ряд мероприятий по энергоэффективности.

Грант для ОСМД по данному пакету будет составлять 50%. Также ОСМД будет компенсироваться 70% от стоимости энергоаудита.

Напомним, в декабре 2018 года Европейский союз выделил Украине второй транш размером в 54 млн евро на поддержку Фонда энергоэффективности. Эта поддержка была направлена на предоставление безвозвратных грантов ОСМД для осуществления мероприятий по энергоэффективности и техническую поддержку ОСМД в подготовке заявлений в Фонд.

В марте 2019 года Фонд энергоэффективности, Международная финансовая корпорация (IFC, Группа Всемирного банка) и "Укргазбанк" подписали трехстороннее соглашение по запуску программы финансирования проектов термореновации зданий для ОСМД. Соглашение дало старт на финансирование первых 15 проектов в ОСМД.

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Источник: "Украинские новости"
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