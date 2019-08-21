​Десантно-штурмовые войска получили нового командующего

Генерал Забродский переходит на работу в Раду.

Генерал-майор Евгений Мойсюк назначен командующим Десантно-штурмовыми войсками в связи с избранием Михаила Забродского в Верховную Раду.

Об этом сообщил министр обороны Степан Полторак в фейсбуке.

"Поздравляю с назначением командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка! Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины", - написал Полторак.

Мойсюк раньше был первым заместителем Забродского, возглавлял оперативную тактическую группировку "Восток", командовал 81-й отдельной аэромобильной бригады.

В 2004-2005 годах он проходил службу в составе украинского миротворческого контингента в Ираке, с октября 2008 года по апрель 2009 года - в составе украинского миротворческого контингента в Косово. С декабря 2014 непосредственно руководил обороной Донецкого аэропорта, а после полного уничтожения противником помещений ДАПа - выводом личного состава.