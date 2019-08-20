Команда Зеленского заявила о "настоящем успехе" онлайн-проекта LIFT

Конкурс открыт на должности глав РГА в семи областях Украины.

За считанные дни с момента публикации вакансий на должности глав районных государственных администраций в семи областях Украины поступило 1260 отзывов.

В связи с этим команда президента Владимира Зеленского LIFT заявила о "настоящем успехе" онлайн-проекта.

"Мы тщательно обрабатываем каждую анкету и уверенно шагаем к конечной цели - обеспечить развитие и совершенствование областей", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, конкурс открыт на должности глав районных государственных администраций в Киевской, Львовской, Луганской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Житомирской и Донецкой областях. Главными качествами кандидатов на должности глав РГА в команде LIFT назвали ум и целеустремленность. Другие требования в объявлении не упоминаются.

Напомним, ранее Зеленский провел в Фейсбуке опрос о том, кого назначить главой Одесской ОГА.